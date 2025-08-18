Tyskland vil kutte Pornhub-betalinger for å beskytte mindreårige

HQ

De siste nyhetene om Tyskland . Tyske medievoktere tar et stort skritt for å begrense tilgangen til Pornhub og andre populære voksenplattformer ved å rette seg mot inntektsstrømmene deres, i henhold til den nye mellomstatlige traktaten om beskyttelse av mindreårige i media (JMStV).

"Bare hvis pornoleverandørene mister rekkevidde og inntekter, kan vi få dem til å gi etter når det gjelder beskyttelse av ungdomsmedier", forklarte Marc Jan Eumann, leder for kommisjonen for beskyttelse av mindreårige i mediene (KJM), som begrunnelse for den økonomiske frysingen.



Det statlige medietilsynet har gått til aksjon mot pornonettstedene i fem år. I henhold til nye regler kan banker og betalingsleverandører bli pålagt å nekte alle transaksjoner til disse nettstedene, inkludert betalinger fra voksne.

Myndighetene har tidligere blokkert tilgangen til disse nettstedene, men brukerne omgår ofte restriksjonene ved hjelp av speildomener og andre løsninger. Ved å rette søkelyset mot betalinger håper myndighetene å legge press på områder der tidligere tiltak har hatt begrenset effekt.



Initiativet er en del av den oppdaterte mellomstatlige traktaten om beskyttelse av mindreårige i mediene (JMStV), som skal tre i kraft senere i år, og som utløser debatter på tvers av regionale parlamenter om balansen mellom ungdomsbeskyttelse og internettfrihet.

Samtidig advarer eksperter om at eksponering for pornografi på nettet kan forstyrre mindreårige mer enn voldelig innhold. Frysingen, kombinert med nye tekniske sikkerhetstiltak, er det siste forsøket på å begrense tilgangen til og redusere virkningen av voksent innhold på et ungt publikum.