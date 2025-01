HQ

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Danmarks statsminister Mette Frederiksen møttes i dag i Berlin for å vise samhold etter USAs president Donald Trumps nye utspill om å overta Grønland. Trump, som lenge har uttrykt interesse for den arktiske øya på grunn av dens uutnyttede ressurser, understreket at han mener at Grønland bør bli en del av USA, og hevdet at de 55 000 innbyggerne ville være ivrige etter å bli en del av landet. Begge lederne unngikk imidlertid å referere direkte til Trumps uttalelser, og fokuserte i stedet på betydningen av sikkerhet, NATO og sterke europeiske allianser. Scholz understreket at grenser ikke bør flyttes med makt, og fremhevet verdien av europeisk samarbeid. Frederiksen var på linje med Scholz, og minnet verden om at Europa lever av samarbeid, ikke konfrontasjon. Mens Trumps kommentarer ga ny næring til gamle debatter, ligger Grønlands fremtid fortsatt i befolkningens hender, uten noe ønske om endring. For mer informasjon kan du lese den offisielle pressemeldingen her.

Skal Grønlands fremtid avgjøres av folket eller av globale makter?

Shutterstock

