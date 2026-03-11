Tyske skiløpere vender ryggen til russerne på pallen i vinter-Paralympics

HQ

De paralympiske vinterlekene i Milano-Cortina i 2026 er de første med russisk deltakelse under eget flagg (og ikke som nøytrale utøvere) siden 2014, etter utestengelser på grunn av invasjonen i Ukraina og, tidligere, en dopingskandale. Deltakelsen (seks russiske utøvere og fire fra Hviterussland) var noe Ukraina og andre land protesterte kraftig mot, og de boikottet åpningsseremonien sist fredag.

Etter seks dager har Russland vunnet tre gullmedaljer og to bronsemedaljer. En av gullmedaljene var i langrenn sprint klassisk for kvinner med nedsatt syn, som ble vunnet av Anastasiia Bagiian og hennes guide Sergei Siniakin på tirsdag. Da den russiske hymnen begynte å spille, vendte den tyske skiløperen Linn Kazmaier og hennes guide Florian Baumann ryggen til russerne.

Til Bild, som BBC rapporterte, forklarte Kazmaier at de ønsket å vise at de ikke støtter Russland, selv om de ikke hadde noe imot skiløperne. "Jeg kjenner dem ikke, jeg vet ikke om de kanskje også støtter systemet i Russland like lite som vi gjør. Kanskje de er veldig hyggelige mennesker, som vi kunne vært venner med. At det er så totalt overskygget av politikk, er rett og slett en skam. Derfor bestemte vi oss for å la hattene være på og ikke vende oss mot flagget, fordi vi ikke støtter det."

Ukraina deltar også i lekene, med 3 gullmedaljer, 2 sølv og 5 bronse så langt. En av medaljevinnerne forteller at han har trent med ChatGPT i seks måneder.