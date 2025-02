Tyskerne går til valgurnene: Valget signaliserer en høyredreining

HQ

Tyskerne gikk til urnene søndag i et viktig valg som forventes å føre til at Friedrich Merz' konservative blokk gjenvinner makten, mens det høyreekstreme partiet Alternativ for Tyskland (AfD) får sitt beste resultat noensinne.

Ingen av partiene ser ut til å få rent flertall, og koalisjonsforhandlingene kan komme til å strekke seg over flere måneder, noe som kan føre til at avtroppende forbundskansler Olaf Scholz blir sittende i en midlertidig rolle og forsinke viktige økonomiske reformer. AfDs fremgang, som skyldes bekymring over innvandring og økonomisk stagnasjon, har rystet Tysklands tradisjonelle partier, som fortsatt avviser å samarbeide med ytre høyre.



I mellomtiden følger EUs allierte nøye med, i håp om en stabil regjering som er i stand til å navigere i et skjørt økonomisk landskap og økende geopolitiske spenninger. Velgernes frustrasjon over økonomisk nedgang og migrasjonspolitikk har preget valgkampen, noe som gjør dette til et av Tysklands mest betydningsfulle valg på mange år. Foreløpig gjenstår det å se hvordan koalisjonsforhandlingene vil forme landets politiske fremtid.