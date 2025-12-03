Tyskland aktiverer Arrow 3-missilskjoldet denne uken

HQ

Tyskland vil ta i bruk sitt første langtrekkende Arrow 3 missilforsvarssystem denne onsdagen, omtrent 40 mil sør for Berlin, melder tyske medier. Utplasseringen markerer det første Arrow 3-batteriet utenfor Israel og er et viktig skritt i Berlins opprustningsprogram etter invasjonen i Ukraina.

Systemet, som ble kjøpt i 2023 til en totalkostnad på rundt 4 milliarder dollar, består av tre batterier, hvert med fire utskytningsramper lastet med seks avfyringsklare missiler. Arrow 3-missilene kan nå mål på opptil 2400 kilometers avstand og angripe ballistiske missiler i høyder på opptil 100 kilometer.

Tysklands voksende rolle i det europeiske luftforsvaret

Aktiveringen understreker Tysklands voksende rolle i det europeiske luftforsvaret, som utfyller European Sky Shield Initiative, som nå involverer 24 medlemsland. Det er ventet at høytstående forsvarsrepresentanter vil delta på lanseringen på flybasen Fliegerhorst Holzdorf/Schönewalde, som ligger på grensen mellom Brandenburg og Sachsen-Anhalt.

Arrow 3 har gode erfaringer i Israel, der den har avskjært ballistiske missiler fra Jemen og Iran, og bygger videre på kampdebuten til forgjengeren, Arrow 2, i eksoatmosfæriske oppdrag.