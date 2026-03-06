Tyskland beveger seg for å legalisere ulvejakt etter økning i husdyrangrep

HQ

Tysklands underhus har godkjent et lovforslag som vil tillate ulvejakt som svar på en voksende ulvebestand og en økning i angrep på husdyr. Lovforslaget ble vedtatt med støtte fra den styrende sentrum-høyre-koalisjonen og det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland.

Som DW rapporterte, Hvis loven går gjennom overhuset, vil Tysklands delstater kunne godkjenne ulvejakt mellom juli og oktober i områder med tette bestander. Ulver som tidligere har angrepet husdyr, vil også kunne skytes, uavhengig av deres bevaringsstatus.

Ifølge tilhengerne er endringen nødvendig for å beskytte bøndene etter at tusenvis av sauer, geiter og kalver har blitt drept eller skadet de siste årene. Miljøgrupper er imot tiltaket, og mener at sterkere tiltak for å beskytte flokkene (ikke avlivning) bør prioriteres...