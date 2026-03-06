Tyskland beveger seg for å legalisere ulvejakt etter økning i husdyrangrep
Den nye loven vil tillate regionale uttak etter hvert som ulvebestanden vokser over hele landet.
Tysklands underhus har godkjent et lovforslag som vil tillate ulvejakt som svar på en voksende ulvebestand og en økning i angrep på husdyr. Lovforslaget ble vedtatt med støtte fra den styrende sentrum-høyre-koalisjonen og det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland.
Som DW rapporterte, Hvis loven går gjennom overhuset, vil Tysklands delstater kunne godkjenne ulvejakt mellom juli og oktober i områder med tette bestander. Ulver som tidligere har angrepet husdyr, vil også kunne skytes, uavhengig av deres bevaringsstatus.
Ifølge tilhengerne er endringen nødvendig for å beskytte bøndene etter at tusenvis av sauer, geiter og kalver har blitt drept eller skadet de siste årene. Miljøgrupper er imot tiltaket, og mener at sterkere tiltak for å beskytte flokkene (ikke avlivning) bør prioriteres...