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Tyskland knuste Curaçao 7-1 i sin første kamp i VM på søndag, en hard straff mot det lille karibiske landet til tross for Livano Comenencias utligningsmål i første omgang som skapte litt spenning. Til slutt knuste Tyskland rivalene med syv mål: to av Kai Havertz, og ett hver av Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown og Deniz Undav.

Alle bidro til å gjøre Tyskland til den mest målscorende nasjonen gjennom tidene i verdensmesterskapene. Totalt har Tyskland scoret 239 mål i FIFA-turneringens historie, ett mer enn Brasil, med Miroslav Klose som toppscorer med 16 mål.

Rangeringen av de mest målscorende nasjonene i VM-historien inkluderer:



Tyskland: 239 mål

Brasil: 238 mål

Argentina: 152 mål

Frankrike: 136 mål

Italia: 128 mål

Spania: 108 mål

England: 104 mål

Nederland: 96 mål

Uruguay: 89 mål

Ungarn: 87 mål



Hva venter Tyskland og Brasil i VM:

Med bare ett mål mellom dem, blir det spennende å se hvem som ender opp med å ta tittelen ved slutten av turneringen i VM 2026. Selv om de ikke er på nivå med Spania, Frankrike, England og Argentina, er både Tyskland og Brasil blant favorittene og forventes å nå langt i det lengste VM noensinne, selv om Brasil, i motsetning til Tyskland, ikke klarte å komme lenger enn 1-1 i sin debutkamp mot Marokko.

Tyskland leder gruppe E på målforskjell etter Elfenbenskystens overraskende seier over Ecuador Tyskland møter Elfenbenskysten lørdag 20. juni kl. 22:00 CEST, 21:00 BST, og Ecuador torsdag 25. juni kl. 22:00 CEST, 21:00 BST.

Brasil ligger nå på tredjeplass etter 1-1-uavgjort mot Marokko, mens Skottland leder gruppe C. Brasil møter Haiti lørdag 20. juni kl. 02.30 CEST, 01.20 BST, og Skottland torsdag 25. juni kl. 00.00 CEST, 23.00 BST (onsdag).