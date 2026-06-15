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Tyskland blir det mest målscorende landet gjennom tidene i VM-historien

Tyskland og Brasil skal kjempe om tittelen som det mest målscorende landet i fotballturneringens historie.

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Tyskland knuste Curaçao 7-1 i sin første kamp i VM på søndag, en hard straff mot det lille karibiske landet til tross for Livano Comenencias utligningsmål i første omgang som skapte litt spenning. Til slutt knuste Tyskland rivalene med syv mål: to av Kai Havertz, og ett hver av Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown og Deniz Undav.

Alle bidro til å gjøre Tyskland til den mest målscorende nasjonen gjennom tidene i verdensmesterskapene. Totalt har Tyskland scoret 239 mål i FIFA-turneringens historie, ett mer enn Brasil, med Miroslav Klose som toppscorer med 16 mål.

Rangeringen av de mest målscorende nasjonene i VM-historien inkluderer:


  1. Tyskland: 239 mål

  2. Brasil: 238 mål

  3. Argentina: 152 mål

  4. Frankrike: 136 mål

  5. Italia: 128 mål

  6. Spania: 108 mål

  7. England: 104 mål

  8. Nederland: 96 mål

  9. Uruguay: 89 mål

  10. Ungarn: 87 mål

Hva venter Tyskland og Brasil i VM:

Med bare ett mål mellom dem, blir det spennende å se hvem som ender opp med å ta tittelen ved slutten av turneringen i VM 2026. Selv om de ikke er på nivå med Spania, Frankrike, England og Argentina, er både Tyskland og Brasil blant favorittene og forventes å nå langt i det lengste VM noensinne, selv om Brasil, i motsetning til Tyskland, ikke klarte å komme lenger enn 1-1 i sin debutkamp mot Marokko.

Tyskland leder gruppe E på målforskjell etter Elfenbenskystens overraskende seier over Ecuador Tyskland møter Elfenbenskysten lørdag 20. juni kl. 22:00 CEST, 21:00 BST, og Ecuador torsdag 25. juni kl. 22:00 CEST, 21:00 BST.

Brasil ligger nå på tredjeplass etter 1-1-uavgjort mot Marokko, mens Skottland leder gruppe C. Brasil møter Haiti lørdag 20. juni kl. 02.30 CEST, 01.20 BST, og Skottland torsdag 25. juni kl. 00.00 CEST, 23.00 BST (onsdag).

Tyskland blir det mest målscorende landet gjennom tidene i VM-historien
Maciej Rogowski Photo / Shutterstock

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