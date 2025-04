Tyskland blir Europas største forsvarsutgifter

HQ

Siste nytt om Tyskland . Vi vet nå at Tyskland har gått forbi Storbritannia som Europas ledende forsvarsutgifter, takket være et ekstraordinært fond på 100 milliarder euro utenfor budsjettet for å modernisere militæret.

Ifølge SIPRI vil Berlin bruke 77,8 milliarder euro på forsvar i 2024, og dermed posisjonere seg like bak USA, Kina og Russland på verdensbasis. Dette markerer et betydelig skifte i den europeiske militære dynamikken, og gjenspeiler en bredere trend med økte investeringer over hele kontinentet.

Selv om utgiftene har økt kraftig, har Tyskland bare marginalt overgått NATOs mål om 2 % av BNP, noe som viser at mange allierte fortsatt har en lang vei å gå. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette økonomiske momentumet vil forme europeisk sikkerhetspolitikk.