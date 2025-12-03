Tyskland blir vertskap for UEFA Women's Euro 2029

HQ

Tyskland blir vertskap for Europamesterskapet for kvinner 2029, kunngjorde UEFA onsdag. Dagen etter nederlaget i Nations League for kvinner mot Spania, kan Tyskland trøste seg med at de blir vertskap for den kommende utgaven av kvinne-EM, og slår dermed det felles budet fra Danmark og Sverige, samt Polens bud.

Portugal og Italia la inn bud, men trakk seg før avstemningen for å fokusere på EM for menn 2032 i Italia og Tyrkia, og VM 2030 mellom Portugal, Spania og Marokko.

"Alle presentasjonene og alle budene var flotte, men det finnes bare én vinner, i fotball som i livet," sa UEFA-president Aleksander Ceferin i dag. Det blir tredje gang Tyskland, en gang den mest dominerende nasjonen i kvinnefotball (de har vunnet turneringen åtte ganger, inkludert fem på rad mellom 1995 og 2013), er vertskap for UEFA Euro Championship, etter 2001-utgaven og 1989-utgaven i Vest-Tyskland.

Tyskland vant EM for kvinner sist i 2013. De nådde finalen i 2022 og semifinalen i 2025-utgaven av EM, som fant sted i Sveits, der England slo Spania. Tyskland vant FIFA World Cup sist i 2007, og deres siste store trofé var en gullmedalje i OL i Brasil i 2016.