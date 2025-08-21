HQ

Siste nytt om Tyskland . Det europeiske landet står nå overfor en voksende debatt om hvorvidt det skal delta i en europeisk fredsbevarende innsats i Ukraina, og minnene om landets militaristiske fortid gir næring til skepsis i befolkningen.

"Tyskland bør holde seg utenfor denne saken", sier Ralf Stegner, en lovgiver fra den venstreorienterte, mer pasifistiske fraksjonen av SPD, til Der Spiegel. "Utplasseringen av tyske soldater i regionen er også ekstremt vanskelig av historiske årsaker.

Forbundskansler Friedrich Merz har uttrykt åpenhet for deltakelse, men understreket behovet for parlamentarisk godkjenning og europeisk koordinering, mens kritikerne advarer om at det å sende tropper kan overbelaste Bundeswehr og fremprovosere politiske motreaksjoner.

I mellomtiden har høyreekstreme fraksjoner stemplet enhver potensiell utplassering som "uansvarlig", noe som gjenspeiler bekymringer over nasjonal sikkerhet og økonomiske prioriteringer. Allierte som Storbritannia og Frankrike presser på for å involvere seg, men mange tyskere er fortsatt skeptiske til et direkte engasjement.

