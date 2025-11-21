Tyskland forbereder et stort finansieringsløft for Den europeiske romfartsorganisasjonen

HQ

Tyskland forbereder seg på å øke sitt bidrag til Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, og tjenestemenn (via Reuters) har antydet at Berlin kan komme til å love så mye som 5 milliarder euro på neste ukes ESA-konferanse i Bremen. Det vil være en betydelig økning fra de rundt 3,5 milliarder euroene som ble bevilget for tre år siden.

Tiltaket passer inn i en bredere nasjonal strategi for romsikkerhet som ble lagt frem denne uken, og som skisserer planer for langsiktige investeringer på opptil 35 milliarder euro for å styrke Tysklands kapasitet i bane rundt jorda og støtte nye forsvarsinitiativer.

I forkant av konferansen tar regjeringen også til orde for en mer fleksibel tilnærming i ESA, som kombinerer store flaggskipprogrammer som Ariane-raketten med en sterkere rolle for mindre, oppstartdrevne prosjekter. Berlin mener at Europa vil trenge både skala og smidighet etter hvert som konkurransen intensiveres, særlig med fornyet fokus på måneoppdrag.