Tyskland forbereder et stort finansieringsløft for Den europeiske romfartsorganisasjonen
Berlin signaliserer opptil 5 milliarder euro til ESA som en del av en bredere satsing på sikkerhet og forsvar i verdensrommet.
Tyskland forbereder seg på å øke sitt bidrag til Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, og tjenestemenn (via Reuters) har antydet at Berlin kan komme til å love så mye som 5 milliarder euro på neste ukes ESA-konferanse i Bremen. Det vil være en betydelig økning fra de rundt 3,5 milliarder euroene som ble bevilget for tre år siden.
Tiltaket passer inn i en bredere nasjonal strategi for romsikkerhet som ble lagt frem denne uken, og som skisserer planer for langsiktige investeringer på opptil 35 milliarder euro for å styrke Tysklands kapasitet i bane rundt jorda og støtte nye forsvarsinitiativer.
I forkant av konferansen tar regjeringen også til orde for en mer fleksibel tilnærming i ESA, som kombinerer store flaggskipprogrammer som Ariane-raketten med en sterkere rolle for mindre, oppstartdrevne prosjekter. Berlin mener at Europa vil trenge både skala og smidighet etter hvert som konkurransen intensiveres, særlig med fornyet fokus på måneoppdrag.