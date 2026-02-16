Tyskland forlenger grensekontrollene i ytterligere seks måneder

HQ

Tyskland vil forlenge grensekontrollene mot nabolandene i ytterligere seks måneder etter 15. mars, sier innenriksminister Alexander Dobrindt i en kommentar som ble publisert mandag.

Til den tyske avisen Bild sa Dobrindt at kontrollene fortsatt er nødvendige på grunn av den nåværende sikkerhetssituasjonen, og at de er en del av en bredere omorganisering av Tysklands migrasjonspolitikk.

Alexander Dobrindt // Shutterstock

Ifølge rapporten varsler regjeringen Europakommisjonen om forlengelsen, slik det kreves i henhold til EUs regler for midlertidige indre grensekontroller...

"Vi utvider kontrollene ved grensene til nabolandene våre. Grensekontroller er et element i vår omorganisering av migrasjonspolitikken i Tyskland", sier Dobrindt ifølge Bild.