Tyskland, Frankrike og Spania presser på for å gjenopplive jagerflyprogrammet

Siste nytt om Tyskland, Frankrike og Spania . Det er nettopp blitt kunngjort at de tre landene vil holde samtaler i oktober for å gjenopplive sitt felles kampflyprogram, som har vært rammet av gjentatte tilbakeslag og uenigheter om industrielt lederskap.

Berlin bekreftet at forsvarsministrene fra de tre landene vil forsøke å løse langvarige uenigheter og presentere lederne for alternativer for en endelig beslutning senere i år, sa den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius torsdag.

"Vi vil alle trekke sammen, og nasjonale interesser vil måtte settes til side av den ene eller den andre eller av oss alle. Det er klart at vi er dømt til å lykkes, vi trenger dette prosjektet," sa Pistorius til journalister på sidelinjen av et møte med sin spanske kollega Margarita Robles.

Prosjektet, som anses som sentralt for Europas fremtidige luftmakt, har blitt bremset av konkurrerende nasjonale interesser og ulike visjoner blant de viktigste forsvarsselskapene. Tjenestemenn understreket at det ikke er noe alternativ å mislykkes, og oppfordret til å øke tempoet for å forhindre ytterligere forsinkelser.