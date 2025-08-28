LIVE
HQ
logo hd live | Story of Seasons: Grand Bazaar
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk


      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      Verdensnyheter

      Tyskland, Frankrike og Spania presser på for å gjenopplive jagerflyprogrammet

      Ministrene møtes i oktober for å bryte dødvannet om det fremtidige flyprosjektet.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Siste nytt om Tyskland, Frankrike og Spania. Det er nettopp blitt kunngjort at de tre landene vil holde samtaler i oktober for å gjenopplive sitt felles kampflyprogram, som har vært rammet av gjentatte tilbakeslag og uenigheter om industrielt lederskap.

      Berlin bekreftet at forsvarsministrene fra de tre landene vil forsøke å løse langvarige uenigheter og presentere lederne for alternativer for en endelig beslutning senere i år, sa den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius torsdag.

      "Vi vil alle trekke sammen, og nasjonale interesser vil måtte settes til side av den ene eller den andre eller av oss alle. Det er klart at vi er dømt til å lykkes, vi trenger dette prosjektet," sa Pistorius til journalister på sidelinjen av et møte med sin spanske kollega Margarita Robles.

      Prosjektet, som anses som sentralt for Europas fremtidige luftmakt, har blitt bremset av konkurrerende nasjonale interesser og ulike visjoner blant de viktigste forsvarsselskapene. Tjenestemenn understreket at det ikke er noe alternativ å mislykkes, og oppfordret til å øke tempoet for å forhindre ytterligere forsinkelser.

      Tyskland, Frankrike og Spania presser på for å gjenopplive jagerflyprogrammet
      Modell av NGF Future Combat Air System (FCAS) fra Dassault Aviation, Airbus og Indra Sistemas utstilt på Paris Air Show. Frankrike - 18. juni 2025 // Shutterstock

      Dette innlegget er kategorisert under:

      VerdensnyheterTysklandFrankrikeSpania


      Loading next content