Tyskland, Frankrike og Spania presser på for å løse jagerflystriden: Nå griper de politiske lederne inn

Tyskland, Frankrike og Spania vil denne uken forsøke å få slutt på den langvarige striden om Europas neste generasjons jagerflyprogram, Future Combat Air System (FCAS). Prosjektet til 100 milliarder euro, som anses som sentralt for Europas forsvarsambisjoner under krigen i Ukraina, har stått i stampe i årevis på grunn av interne stridigheter i industrien.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius og Frankrikes Catherine Vautrin møtes i Berlin på torsdag, mens Spanias Margarita Robles kommer på fredag. Kjernen i den fastlåste situasjonen er en splittelse mellom franske Dassault Aviation og Airbus om hvordan nøkkelteknologi og produksjonsarbeid skal fordeles.

Nå griper politiske ledere inn

Som vi rapporterte for noen dager siden, forventes det at den tyske forbundskansleren Friedrich Merz og Frankrikes president Emmanuel Macron vil ta opp saken direkte når de møtes neste uke. Noen tyske lovgivere sier at en omlegging av programmet til systemer for datadeling og ubemannede fly, den såkalte "Combat Cloud", kan være en vei fremover.

Spenningen økte ytterligere etter at den tyske fagforeningen IG Metall truet med å trekke seg ut av samarbeidet hvis Dassault forblir involvert, og beskyldte selskapet for å insistere på å være alene om prosjektledelsen. Franske industriorganisasjoner avviste ideen om å ekskludere franske interesser fra programmet.

Til tross for uenigheten sa Guillaume Faury, administrerende direktør i Airbus, at han fortsatt er sikker på at prosjektet vil gå videre, selv om partnerne fortsatt må bli enige om hvordan de skal samarbeide. EU-lederne møtes 17.-19. desember, og Berlin har sagt at de ønsker klarhet om programmets fremtid innen utgangen av året.