Tyskland fremmer en EU-plan i "to hastigheter" for å fremskynde forsvarsintegrasjonen: Formål og involverte land

HQ

Tyskland leder an i et forslag om å skape et EU i "to hastigheter", som vil gjøre det mulig for en liten gruppe ledende økonomier å fremskynde forsvarssamarbeid og industripolitikk uten å vente på enstemmig godkjenning fra alle de 27 medlemslandene. Finansminister Lars Klingbeil lanserte sammen med Frankrike, Polen, Spania, Italia og Nederland det som offisielt kalles et "E6"-format som tar sikte på å få fart på felles tiltak i en tid med økende geopolitiske spenninger.

I et brev til sine kolleger argumenterte Klingbeil for at Europa må bli mer motstandsdyktig og behandle forsvarsutgifter som både en sikkerhetsprioritet og en økonomisk vekstmotor. På agendaen står blant annet økte militære investeringer, styrking av euroen, sikring av råvarer og fremme av en spare- og investeringsunion. Tyske tjenestemenn fremstilte initiativet som fleksibelt og potensielt åpent for andre, selv om kritikere advarer om at det kan forsterke splittelsen innad i unionen.

Tiltaket kommer parallelt med Tysklands egen militære ekspansjon og en bølge av bilaterale forsvarspartnerskap. Berlin planlegger å bevilge 82,69 milliarder euro (98,9 milliarder dollar) til de væpnede styrkene i 2026, pluss 25,5 milliarder euro (30,5 milliarder dollar) fra et spesialfond, samtidig som de ønsker et tettere samarbeid med Italia og Polen om luftforsvar, droner og felles kapasiteter....