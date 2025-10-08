Tyskland går inn for å begrense salg av cannabis på nettet Nye regler vil begrense resepter til personlige konsultasjoner og forby levering via postordre.

HQ Vi fikk nettopp nyheten om at Tysklands regjering har godkjent nye tiltak for å dempe den kraftige økningen i cannabisimporten siden stoffets rekreasjonsbruk ble lovlig i fjor. I henhold til den reviderte loven må pasienter oppsøke lege ansikt til ansikt for å få resept, og apotekene vil ikke lenger ha lov til å levere cannabis per post. Målet er å stramme inn tilsynet og forhindre misbruk etter en økning i online resepter, etter at tjenestemenn sa at økningen i importen langt overgikk den beskjedne økningen i medisinsk etterspørsel, noe som førte til rask politisk handling. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go! Tyskland beveger seg for å begrense salg av cannabis på nettet // Shutterstock