Tyskland gir militæret utvidede fullmakter til å bekjempe droner

Tysklands underhus, Bundestag, har stemt for å utvide de væpnede styrkenes myndighet til å avskjære eller skyte ned droner, som følge av en kraftig økning i antall observasjoner etter Russlands invasjon av Ukraina. Lovgiverne godkjente endringer i luftsikkerhetsloven som gjør det mulig å reagere raskere og mer fleksibelt.

Som Reuters har rapportert, kan Bundeswehr i henhold til de nye reglene sette inn forstyrrende enheter eller våpen når sivile myndigheter ber om assistanse. Forsvarsdepartementet vil også kunne godkjenne operasjoner på egen hånd i hastesituasjoner, noe som vil gjøre det raskere å reagere på potensielle trusler.

Politiet har fortsatt ansvaret for å håndheve droneforbudet, men mangler ofte spesialisert utstyr. Lovverket skjerper også straffen for å fly droner inn i luftrommet til flyplasser, slik at slike lovbrudd kan straffes med opptil to års fengsel i stedet for bøter...