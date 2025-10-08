Tyskland gir politiet fullmakt til å skyte ned droner Den nye loven har som mål å beskytte luftrommet etter den siste tidens forstyrrelser på flyplasser over hele Europa.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Tysklands regjering endelig har godkjent en lov som gir politiet mulighet til å skyte ned droner som truer det nasjonale luftrommet, etter de siste hendelsene som har forstyrret store flyplasser. Tiltaket, som ennå ikke er godkjent av parlamentet, gir politiet mulighet til å bruke alt fra laser til signalforstyrrelser (og til og med skytevåpen) når det oppstår umiddelbar fare. Tiltaket kommer etter økende bekymring for at enkelte droneflyvninger over Europa kan være knyttet til hybride krigføringstaktikker. Med denne beslutningen slutter Tyskland seg til andre europeiske nasjoner som nylig har utvidet politiets fullmakter til å motvirke luftbårne inntrengere. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! München, München, Tyskland - 23. februar 2018: To politibetjenter på spasertur // Shutterstock