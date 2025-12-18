Tyskland godkjenner en forsvarsinvestering på 50 milliarder euro

HQ

Tyskland har godkjent omtrent 60 milliarder dollar i nye militærutgifter i sin siste forsvarsfinansieringspakke, noe som understreker omfanget av og hastigheten på landets opprustning etter Russlands invasjon av Ukraina.

Onsdag godkjente parlamentets budsjettkomité 30 store forsvarsanskaffelsesprosjekter til en verdi av rundt 50 milliarder euro (59 milliarder dollar), noe som øker Tysklands totale forsvarsbevilgninger for 2025 til rekordhøye 103 prosjekter til en verdi av 83 milliarder euro (97,5 milliarder dollar). Økningen utgjør toppen av tre år med utgifter som nå overgår de foregående åtte årene til sammen.

"Vi mener alvor med å utruste Bundeswehr til å være slagkraftig og motstandsdyktig, og vi gjør det så raskt som mulig", sa forsvarsminister Boris Pistorius, og kalte tempoet i godkjenningene et bevis på at regjeringen " tar seg sammen" i møte med økende sikkerhetstrusler.

Pakken inkluderer følgende:

Blant flaggskipprosjektene er SPOCK, et taktisk radarsatellittsystem utviklet av Rheinmetall og det finske firmaet Iceye. Systemet, som har en verdi på opptil 2,7 milliarder euro, skal gi Tysklands nye panserbrigade i Litauen døgnkontinuerlig overvåking i all slags vær ved hjelp av AI-assistert analyse for å oppdage fiendtlig aktivitet.

Pakken omfatter også utvidede anskaffelser av Puma infanterikampvogner, oppgraderinger av Patriot luftvernsystem, flere IRIS-T-missiler, nye TAURUS NEO avstandsvåpen til Eurofighter-fly, torpedoer til neste generasjons ubåter og flere utskytningsramper og avskjæringsramper til det israelskproduserte Arrow-missilforsvarssystemet.

Til tross for at Tyskland opererer under midlertidige budsjettregler, har de presset gjennom tiltakene ved hjelp av strømlinjeformede anskaffelsesprosesser som ble innført i 2022. Mellom 2023 og 2025 godkjente Berlin 188 milliarder euro i store forsvarsprosjekter, et tydelig signal om at Europas største økonomi er i ferd med å omstille sin militære holdning til et langt farligere sikkerhetsmiljø.