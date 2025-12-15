Tyskland graver skyttergraver ved Polens grenser og bygger panservern for å beskytte mot russisk invasjon

HQ

Tyskland vil sende tropper for å hjelpe til med å grave skyttergraver og bygge panservernbarrierer langs Polens grenser mot Hviterussland og Russland, har forbundskansler Friedrich Merz kunngjort, med henvisning til økende sikkerhetstrusler fra Moskva og svekket tillit til USAs støtte.

Fra april neste år vil tyske soldater delta i forsvarsarbeid som en del av Polens "Østlige skjold"-initiativ, et nasjonalt forsvarsprogram til to milliarder pund som har som mål å styrke landets østlige grense. Oppgavene vil omfatte bygging av skyttergravssystemer, legging av piggtråd og oppføring av stridsvognbarrierer, opplyser Tysklands forsvarsdepartement.

Et tosifret antall tyske soldater fra hæren og støtteenheter vil delta i operasjonen i grenseområdene nær den russiske eksklaven Kaliningrad og Hviterussland.

Merz sa at Europa ikke lenger kunne stole på at USA ville garantere for sikkerheten, og advarte om at Russland har trappet opp presset på NATOs luftrom gjennom gjentatte angrep med droner, fly og ballonger. I en tale på en partikonferanse lørdag sa han at "Pax Americana"-æraen i Europa i praksis er over, og at de europeiske landene må forfølge sine egne forsvarsinteresser.

Tiden med "Pax Americana" i Europa er i praksis over

Sikkerhetsbekymringene har økt etter flere russiske luftromskrenkelser over Polen, inkludert hendelser der droner ble skutt ned i oktober. Polen, som grenser til både Hviterussland og Kaliningrad, har lenge advart mot trusler om hybridkrigføring, inkludert sabotasje og cyberangrep.

Tyskland har allerede utvidet sitt militære nærvær i regionen. Tidligere denne måneden ble rundt 150 tyske soldater og fire Eurofighter-fly utplassert i Malbork i Nord-Polen som en del av NATOs luftovervåkingsoppdrag. I 2024 opererte tyske styrker også Patriot-missilsystemer nær Polens grense mot Ukraina.

Tysklands forsvarsminister, Nils Schmid, sa at Russlands oppførsel viste at Europa ikke hadde råd til å bremse sine forsvarsforberedelser, og understreket behovet for å beskytte NATOs østlige flanke "fra nord til Svartehavet."

Siden han tiltrådte, har Merz revidert Tysklands budsjettregler for å tillate ubegrenset låneopptak til forsvarsutgifter. Berlin planlegger å investere mer enn 650 milliarder euro i løpet av de neste fem årene, noe som vil gjøre Tyskland i stand til å oppfylle NATOs høyere mål for forsvarsutgifter på 3,5 % av BNP.