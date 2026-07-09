Tyskland har allerede i år registrert over 5 000 dødsfall knyttet til hetebølgen

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Det er ingen hemmelighet at denne sommeren har vært ganske varm. Mange europeiske land har slitt med rekordhøye temperaturer, blant annet Storbritannia, Frankrike og Spania, og til og med Slovakia, og disse vanvittige temperaturene har ført til tusenvis av dødsfall og, ironisk nok, til avlysning av et klimatoppmøte. Og det ser ikke ut til at varmen vil avta med det første, ettersom det er varslet brennende temperaturer over store deler av Europa resten av denne uken og i ukene fremover også.

Med dette som bakgrunn har Tyskland nå offentliggjort tall som viser at landet ifølge Reuters allerede har registrert 5 120 varmerelaterte dødsfall så langt i år. Det nevnes at flertallet av disse dødsfallene (4 270) var eldre over 75 år, og at det er flere kvinner enn menn i statistikken, siden kvinner over 75 år vanligvis utgjør en større andel enn menn i samme aldersgruppe.

Siden vi bare er omtrent halvveis gjennom sommeren, med høye temperaturer spådd for juli og sannsynligvis lignende i august, er det sannsynlig at disse tallene bare er et skremmende tegn på hva som kommer.