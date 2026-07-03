Tyskland inntar en streng holdning til fravær: Ingen sykemelding uten legeattest den første dagen

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Sykefravær er en rettighet i arbeidslivet som praktiseres mer eller mindre ensartet i hele Europa, men som med ethvert komplekst system finnes det uklarheter, og det vil også være folk som utnytter det. Hittil har det i Tyskland vært slik at hvis man en dag våknet med feber og ikke klarte å komme seg ut av sengen, var det nok å gi beskjed via telefon for å få innvilget sykefravær. Men slik vil det ikke lenger være.

Den tyske kansleren Merz har selv måttet opptre på TV for å bekrefte at sykemelding via telefon fra og med i dag blir innstilt i Tyskland. For å få sykemelding må man fremlegge en offisiell legeattest samme dag som man blir syk.

Tiltaket er strengt og tar antakelig ikke hensyn til visse alvorlige uforutsette situasjoner som kan oppstå, men det er en grunn til det: Merz uttaler følgende: «Vi vet at dette er en tøff beslutning. Men vi har ikke lenger råd til denne konkurranseulempen som skyldes langvarig fravær fra arbeidet.»

Bare i Berlin er det 50 000 ansatte i offentlig sektor, som i 2025 tok i gjennomsnitt 37 dagers sykefravær, sammenlignet med et gjennomsnitt på 22 dager for den tyske befolkningen som helhet. Disse tallene ligger godt over tallene for andre land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Endringen har utløst sterk kritikk på nasjonalt nivå. Markus Blumenthal-Beier, president i den tyske allmennlegeforeningen, beskrev endringen som «helt katastrofal» på grunn av faren for at den kan overbelaste helsevesenet, slik Clash Report rapporterer.

I tillegg til disse tiltakene er det fremmet andre forslag om kostnadsbesparelser, for eksempel en reduksjon på 8 prosent i antall ansatte i forbundsforvaltningen for å legge til rette for digitalisering, og vekstprognosene skal også revideres ned fra 0,8 prosent til 0,5 prosent.