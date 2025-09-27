Tyskland skal iverksette tiltak for å forsvare seg mot "høy trussel" fra droner "Det finnes en trussel som kan klassifiseres som høy når det gjelder droner. Det er en abstrakt trussel, men veldig konkret i enkelttilfeller."

Dronehendelser har skapt overskrifter de siste par ukene. Nå har Tyskland kunngjort planer om å styrke forsvaret mot dronetrusler etter at nylige hendelser i Europa har økt bekymringen for sikkerheten i luftrommet. "Det er en trussel som kan klassifiseres som høy når det gjelder droner. Det er en abstrakt trussel, men veldig konkret i enkelttilfeller," sa den tyske innenriksministeren Alexander Dobrindt til journalister i Berlin. "Det handler om å være forberedt slik at kritisk infrastruktur eller store forsamlinger av mennesker, for eksempel, kan beskyttes." Berlin, Tyskland, 20.02.20: Friedrich Merz og Alexander Dobrindt på et møte i Berlin // Shutterstock