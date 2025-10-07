Tyskland kan trekke seg fra Eurovision hvis Israel utelukkes Merz truer med å trekke seg hvis Israel utelukkes fra neste års konkurranse.

HQ Mange land har truet med å trekke seg fra Eurovision hvis Israel deltar. Nå har Tyskland gått i motsatt retning. Den tyske forbundskansleren Friedrich Merz har advart om at Tyskland kan komme til å stå over Eurovision 2026 dersom Israel ikke får delta. Kunngjøringen kommer midt i en voksende kontrovers, der noen av Europas største kringkastere også vurderer å trekke seg. I mellomtiden planlegger Den europeiske kringkastingsunionen en spesiell nettavstemning i november for å avgjøre Israels skjebne i konkurransen, noe som understreker de enestående spenningene rundt arrangementet. Hva synes du om dette? Eurovision: Tyskland // Shutterstock