Tyskland kjøper angrepsdroner til en verdi av 536 millioner euro i en opprustningskampanje

Tyskland planlegger å bestille angrepsdroner til en verdi av 536 millioner euro som en del av den akselererte militære opprustningen etter Russlands invasjon av Ukraina. Regjeringen har til hensikt å anskaffe ammunisjon fra de tyske forsvarsbedriftene Helsing og Stark Defence i henhold til kontrakter som inngår i en bredere rammeavtale til en verdi av 4,3 milliarder euro, ifølge dokumenter som Reuters har sett.

Dronene, som er designet for å sveve over et område før de dykker ned i mål, forventes å bli godkjent av Forbundsdagens budsjettkomité og vil i første omgang støtte Tysklands 45. stridsvognbrigade, som er stasjonert i Litauen som en del av NATOs tilstedeværelse på den østlige flanken. Flyttingen gjenspeiler Berlins ønske om å modernisere sine væpnede styrker og styrke avskrekkingen i Øst-Europa.

Kontraktene med Helsing og Stark Defence skal etter planen løpe i syv år, og de første dronene skal etter planen leveres i begynnelsen av 2027. Avtalen signaliserer også en økende rolle for innenlandske forsvarsteknologibedrifter, ettersom Tyskland søker å utvide produksjonskapasiteten og redusere avhengigheten av utenlandske leverandører...