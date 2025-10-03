Tyskland krever myndighet til å skyte ned droner etter observasjoner av droner på München lufthavn "Politiet vårt må kunne skyte ned droner umiddelbart. Vi trenger suverenitet over luftrommet vårt."

HQ I morges fikk vi nyheten om at flyplassen i München ble tvunget til å innstille driften torsdag kveld etter flere droneobservasjoner, noe som etterlot passasjerer strandet og tvang flere flyvninger til å bli omdirigert til nærliggende byer. Nå står tyske myndigheter overfor et økende press for å utstyre politiet med fullmakter til å skyte ned droner etter den siste hendelsen. "Politiet vårt må kunne skyte ned droner umiddelbart", sier Markus Soeder, ministerpresident i Bayern, der München er hovedstad. "Bayern er i ferd med å vedta en hurtiglov for dette. Infrastrukturen må være funksjonell til enhver tid. Vi trenger suverenitet over luftrommet vårt." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! München, München, Tyskland - 23. februar 2018: To politibetjenter på spasertur // Shutterstock