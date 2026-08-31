Tyskland og Argentina vant FIH-verdensmesterskapet i hockey 2026 for henholdsvis menn og kvinner

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Tyskland ble igjen verdensmestere i FIH-hockey-VM for menn 2026, og gjentok dermed suksessen fra 2023. Dermed er de nå på lik linje med Pakistan som nasjonen med flest titler i turneringen, nemlig fire (selv om Pakistan ikke har vunnet siden 1994). 2026-utgaven ble avholdt i Belgia og Nederland, og Tyskland slo Spania 1–0.

Finalen, som ble spilt i Wavre i den vallonske regionen i Sør-Belgia, tiltrakk rundt 10 000 tilskuere, de fleste av dem fra Herman. Selv om Spania hadde klart å slå Tyskland tidligere i turneringen, samt beseiret vertslandet og den regjerende olympiske mesteren Nederland i semifinalen (4–3), satte et enkelt mål av Michel Struthoff i tredje omgang en stopper for Spanias håp i deres tredje VM-finale i hockey.

Samtidig ble også FIH-verdensmesterskapet i hockey for kvinner avholdt, og finalen, som ble spilt en dag tidligere, kronet Argentina som vinnere etter at de beseiret vertslandet Nederland i straffeslagkonkurransen, etter at kampen endte 1–1. Argentina er det nest mest suksessrike laget i turneringen, med seire i 2002, 2010 og 2026, men Nederland er dronningene i kvinnehockey, med ni titler, inkludert de tre siste på rad (2014, 2018, 2022).