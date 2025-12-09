Tyskland og Frankrike ser etter en løsning for å redde jagerflyprosjektet som har gått i stå

HQ

Tyskland og Frankrike kan forsøke å redde det kriserammede Future Combat Air System ved å bygge en felles kampplattform samtidig som de fortsatt bruker sine egne jagerfly, ifølge Reuters.

Tysklands og Frankrikes forsvarsministre skal møtes denne uken, og det er ventet samtaler mellom forbundskansler Friedrich Merz og president Emmanuel Macron neste uke.

Program på 100 milliarder euro

Berlin og Paris har i månedsvis stått fast i spørsmålet om hvordan de skal komme videre med programmet til 100 milliarder euro, som ble lansert for åtte år siden og siden har blitt bremset av uenigheter mellom Dassault og Airbus om ansvarsområder og teknologitilgang.

Berlin mener at prosjektet er i en tilpasningsfase snarere enn på randen av kollaps. Begge regjeringer ser nå ut til å være åpne for en struktur som gjør at kjernen i det nettverksbaserte "combat cloud"-systemet forblir felles, samtidig som hvert land kan skreddersy flyene til sine egne behov, inkludert Frankrikes krav til kjernefysiske oppdrag og hangarskipoperasjoner.