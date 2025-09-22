Tyskland og Sverige sender ut jagerfly etter at russisk militærfly har fløyet over Østersjøen "Det var et russisk IL-20M rekognoseringsfly."

HQ Først Polen. Så Romania. Så Estland. Nå er tyske Eurofightere og svenske JAS 39 Gripen sendt ut for å avskjære et russisk rekognoseringsfly som flyr over Østersjøen, etter at flyet ignorerte kontaktforsøk og slo av transponderne sine. "Nok en gang fikk vår hurtigreaksjonsberedskapsstyrke, bestående av to Eurofightere, i oppdrag av NATO å undersøke et uidentifisert fly uten flygeplan eller radiokontakt i internasjonalt luftrom", sier det tyske luftforsvaret i en uttalelse. "Det var et russisk IL-20M rekognoseringsfly. Etter visuell identifikasjon overlot vi eskorteoppgavene for flyet til våre svenske NATO-partnere og returnerte til Rostock-Laage." Så sa det svenske luftforsvaret i en uttalelse: "I dag ble 🇸🇪 JAS 39 Gripen og 🇩🇪 Eurofighters sendt ut over den sørlige delen av Østersjøen for å identifisere og overvåke et 🇷🇺 russisk IL-20 rekognoseringsfly i internasjonalt luftrom."