Tyskland og Ukraina inngår en stor avtale om drone- og forsvarssamarbeid

HQ

Friedrich Merz og Volodymyr Zelensky har undertegnet nye avtaler om forsvarssamarbeid, inkludert en stor avtale om produksjon av droner som kan bli en av de største i Europa.

Avtalene, som ble undertegnet i Berlin, understreker Ukrainas voksende rolle som en leder innen militær innovasjon etter mange år med krig, særlig innen droneteknologi. Merz sa at partnerskapet ville styrke både Tysklands og Europas forsvarskapasiteter og samtidig styrke den industrielle basen.

Et sentralt element i avtalen er opprettelsen av et joint venture som skal levere tusenvis av droner til Ukrainas væpnede styrker. Berlin har også forpliktet seg til å bevilge hundrevis av millioner euro for å støtte avanserte "deep strike"-kapasiteter.

Tyskland er fortsatt Europas største leverandør av militær bistand til Ukraina, med flere titalls milliarder euro bevilget siden starten på den russiske invasjonen i 2022. Ytterligere støtte inkluderer finansiering av luftvernsystemer og avskjæringsraketter for å styrke Ukrainas beskyttelse mot pågående trusler.