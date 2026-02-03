Tyskland øker sitt militære romprogram med satellitter og lasere

HQ

Tyskland forbereder en stor investering på 35 milliarder euro i militære romkapasiteter for å motvirke den økende trusselen fra Russland og Kina, ifølge generalmajor Michael Traut, sjef for den tyske romkommandoen (via Reuters). Planen omfatter spionsatellitter, romfly og ikke-kinetiske systemer som lasere, som skal beskytte tyske og allierte ressurser i bane rundt jorda.

Kjernen i programmet er SATCOM Stage 4, et sikkert militært satellittnettverk bestående av over 100 krypterte satellitter. Traut sier at systemet vil følge den amerikanske Space Development Agency-modellen, og sørge for kommunikasjon i lav jordbane og missilsporing. Konstellasjonen er ment å styrke Tysklands avskrekkende holdning og sikre pålitelig kommunikasjon selv i omstridte omgivelser.

Generalmajor Michael Traut

Programmet fokuserer også på ikke-destruktive måter å forstyrre potensielle motstandere i verdensrommet på. Traut fremhever lasere, jamming-systemer og "inspektørsatellitter" som kan nærme seg andre romfartøyer for å overvåke eller forstyrre dem. Tyskland har understreket at det ikke vil bli utplassert våpen som produserer vrakrester, noe som understreker en forpliktelse til et reversibelt, målrettet romforsvar.

I tillegg vil Tyskland prioritere innenlandske og europeiske leverandører til prosjektet, ettersom store europeiske romfartsfirmaer utforsker alternativer til Elon Musks Starlink for sikker kommunikasjon. Dette er en investering som signaliserer Berlins ambisjon om å hevde større uavhengighet innen forsvarsteknologi og styrke Europas strategiske kapasitet i et raskt militariserende orbitaldomene...