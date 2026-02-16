Tyskland oppfordrer Frankrike til å øke forsvarsutgiftene

HQ

Tysklands utenriksminister Johann Wadephul har oppfordret Frankrike til å øke sine forsvarsutgifter for å gjøre europeisk selvforsyning til en realitet. I en tale til den tyske kringkasteren Deutschlandfunk sa Wadephul at president Emmanuel Macrons gjentatte oppfordringer om europeisk suverenitet må motsvares av konkrete tiltak i Frankrikes eget militærbudsjett.

Europeiske ledere er under økende press for å styrke forsvarskapasiteten, ettersom det hersker tvil om hvorvidt USA vil gripe inn militært hvis NATO-allierte blir angrepet. Tyskland har unntatt de fleste forsvarsutgifter fra sine konstitusjonelle gjeldsgrenser, og har bevilget over 500 milliarder euro for perioden 2025-2029, mens Wadephul sa at Frankrikes innsats så langt er utilstrekkelig for å oppfylle NATOs mål om 5 % av BNP innen 2035.

Johann Wadephul // Shutterstock

Oppfordringen kommer midt i en tid med "spenninger i den fransk-tyske alliansen", inkludert uenigheter om felles gjeld, et nestegenerasjons europeisk jagerfly og EUs handelsavtaler med Sør-Amerika. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz advarte i forrige uke om at Europa ikke kan stole utelukkende på USA, og understreket behovet for å reparere den transatlantiske tilliten og samtidig styrke NATO.

Når det gjelder atomforsvar, sa tyske tjenestemenn at landet vil fortsette å stole på NATOs avskrekkingssystem og er forsiktige med å satse på uavhengige atomkapasiteter. Samtaler med Frankrike om å slutte seg til deres atomparaply pågår, men Tysklands ledere understreker at eventuelle europeiske bidrag bør utfylle, ikke erstatte, USAs atomgarantier...