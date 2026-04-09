Tyskland opphever kravet om militær godkjenning for lengre utenlandsopphold for menn under 45 år

HQ

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius har kunngjort at menn i militærpliktig alder ikke lenger trenger å søke om godkjenning for lengre utenlandsopphold. Klargjøringen kommer som følge av bekymringene rundt loven om modernisering av verneplikten, som i prinsippet gjeninnførte verneplikten fra 1. januar.

Loven innebar at menn over 17 år i utgangspunktet måtte søke om tillatelse for utenlandsopphold som varte i mer enn tre måneder. Pistorius uttalte at dette kravet er opphevet i fredstid, og understreket at "alle står selvfølgelig fritt til å reise og trenger for øyeblikket ikke tillatelse til å gjøre det". Det er kun i krisesituasjoner at det vil bli iverksatt egnede prosedyrer.

Loven tar sikte på å styrke Tysklands forsvar etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Forbundskansler Friedrich Merz har uttrykt et mål om å bygge Europas sterkeste konvensjonelle hær. Alle 18 år gamle menn får nå tilsendt et obligatorisk spørreskjema for å kartlegge interessen for militærtjeneste, mens kvinner kan delta frivillig. Fra juli 2027 vil alle 18 år gamle menn gjennomgå en medisinsk undersøkelse for å vurdere om de er skikket til å avtjene verneplikten.