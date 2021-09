HQ

Østerrike, Tyskland og Sveits er uten tvil tre av de vakreste landene i Europa, og det å fly over slott, elver og Europas høyeste fjell i Microsoft Flight Simulator har vært en favorittaktivitet siden spillet ble lansert.

Vel, nå ser alle disse landene bedre ut enn noensinne i spillet. Grunnen er at World Update 6 har blitt sluppet, som bruker data fra 2020 for å få interessepunkter til å se langt mer realistiske ut. Sjekk ut traileren nedenfor for å se hva som er nytt.