Tyskland planlegger å bestille 15 flere F-35-fly Det opplyste kilder til Reuters mandag, og bekreftet dermed en rapport fra Spiegel.

Tyskland går angivelig videre med planene om å anskaffe ytterligere 15 F-35 jagerfly fra en amerikansk produsent, noe som potensielt kan øke landets moderne flyflåte. De ekstra flyene vil styrke Tysklands eksisterende ordre, som har som mål å erstatte de aldrende Tornado-flyene og opprettholde en kjernefysisk avskrekkende kapasitet. Det utvidede kjøpet er i tråd med et nylig utvidet forsvarsbudsjett, selv om de eksakte tallene ikke er offentliggjort. Tysklands forsvarsdepartement har ikke offisielt kommentert diskusjonene.