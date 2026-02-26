Tyskland reduserer droneplanen til 2 milliarder euro

HQ

Tysklands regjeringskoalisjon har kuttet den planlagte langsiktige rammen for innkjøp av angrepsdroner til 2 milliarder euro fra tidligere 4,3 milliarder euro, med henvisning til behovet for sterkere parlamentarisk kontroll over forsvarsutgiftene. Lovgiverne advarte om at avtalen kunne skape langsiktige budsjettforpliktelser verdt milliarder av kroner uten tilsyn.

Parlamentets budsjettkomité godkjente en første del på 540 millioner euro for ammunisjon fra de tyske oppstartsbedriftene Helsing og Stark Defence. Den totale kontraktsverdien for hvert selskap ble imidlertid begrenset til 1 milliard euro som en del av den reviderte planen, noe som gjenspeiler en mer forsiktig tilnærming til tross for løsere låneregler som ble vedtatt i fjor.

Anskaffelsesoffensiven kommer samtidig som Berlin akselererer opprustningen etter Russlands invasjon av Ukraina og søker å styrke sin Litauen-baserte 45. stridsvognbrigade...