Tyskland sender dronebekjempelsesutstyr til Danmark i lys av den siste tidens hendelser Dette styrker forsvaret i det nordiske landet som forbereder seg til viktige politiske møter denne uken.

HQ Droneobservasjoner i Danmark har dominert overskriftene de siste dagene. Nå har vi nettopp fått nyheten om at Tyskland sender dronebekjempelsessystemer til Danmark, noe som styrker det nordiske forsvaret når landet forbereder seg til viktige politiske møter denne uken. "Tyskland hjelper Danmark med anti-drone-utstyr. Jeg vil gjerne takke Tyskland for hjelpen, som styrker droneforsvaret vårt og er et uttrykk for det tette dansk-tyske samarbeidet. Sammen står vi sterkere", skrev Danmarks visestatsminister og forsvarsminister Troels Lund Poulsen på X. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Friedrich Merz og Mette Frederiksen // Shutterstock