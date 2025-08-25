Tyskland ser etter nye handelspartnere

HQ

Siste nytt om Tyskland . Under regjeringens Open Day på søndag, et arrangement der folk kan besøke institusjoner i Berlin og delta i diskusjoner, oppfordret den tyske forbundskansleren Friedrich Merz landet til å søke nye handelspartnere etter hvert som de globale forholdene endrer seg.

"Hvordan skal vi håndtere verdenshandelen hvis for eksempel amerikanerne ikke lenger er villige til å følge reglene i Verdens handelsorganisasjon? Vi bør se oss om etter partnere i verden som deler vår tenkning," sa Friedrich Merz på regjeringens åpen dag.

"Vi trenger gode økonomiske forbindelser med USA, og det kan hende vi har kommet lett fra det." Han understreket også bekymringen for USAs holdning til internasjonale handelsregler, og antydet at fremtidige muligheter kan ligge i regioner som Sør-Amerika, Asia og Afrika.

Samtidig som han understreket viktigheten av stabile relasjoner med USA, understreket han behovet for diversifisering for å sikre langsiktig robusthet. Forbundskansler Friedrich Merz snakket også om sosial sikkerhet: "Vi må gjøre trygdesystemene våre fremtidsrettede."