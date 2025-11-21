Tyskland setter opp semifinale mot Spania; tid for Italia mot Belgia i dag

HQ

Tyskland er den siste semifinalisten i Davis Cup, og avsluttet sin kvartfinalekamp mot Tyskland sent torsdag og utover fredagen. Etter at Tomás Martín Etcheverry slo Jan Lennard Struff, snudde senere verdens nummer 3 Alexander Zverev og slo Francisco Cerúndolo 6-4, 7-6(3).

Det hele ble avgjort i en meget lang finalekamp mellom argentinerne Andres Molteni og Horacio Zeballos mot tyskerne Kevin Krawietz og Tim Puetz, som endte 4-6, 6-4, 7-8 (12-10). Det eneste ikke-europeiske landet blant de åtte beste er eliminert, og Tyskland møter Spania lørdag, der spanjolene Jaume Munar, Marcel Granollers og Pedro Martínez sikret kvalifisering til tross for fraværet til verdensener Carlos Alcaraz.

Når starter semifinalen mellom Italia og Belgia på fredag?

I dag, fredag 21. november, vil Italia forsøke å nå finalen for en tredje tittel på rad i semifinalen mot Belgia, som starter kl. 16:00 CET, 15:00 GMT.

Den andre semifinalen mellom Spania og Tyskland spilles lørdag kl. 12:00 CET, og finalen spilles søndag kl. 15:00 CET. Gleder du deg til Davis Cup?