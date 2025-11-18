Tyskland slår Slovakia 6-0 og kvalifiserer seg til VM 2026

HQ

Tysklands elendighet i VM-kvalifiseringen tok slutt i går kveld med en storseier på 6-0 over gruppekonkurrentene Slovakia. Mens uavgjort var nok for Tyskland, som lå likt i poeng, men med et bedre målsnitt, gikk tyskerne ut og knuste dem i første omgang, med fire mål fra Woltemade, Gnabry, en scoring av Sané, og ytterligere to mål fra Baku og Ouédraogo.

Den tyske treneren Julian Nagelsmann sa at "i dag er det ingen grunn til å klage", og var stolt av laget for hvordan de kjempet for spenningen.

Med seieren sikret de seg førsteplassen i gruppen og direkte kvalifisering til VM neste sommer, mens Slovakia (som klarte å slå Tyskland i sin forrige kamp i september) må ut i playoff. Slovakia får vite hvem som blir rivalene i play-off (som spilles i mars 2026) neste torsdag, mens VM-trekningen finner sted 5. desember, med Donald Trump til stede.