Tyskland slår tilbake mot Nord-Irland, men fansen klager over billettprisene

Tyskland vant igjen mot Nord-Irland, og fansen trakk et lettelsens sukk, men det var likevel noen skjær i sjøen, og ikke bare på det sportslige planet: Fansen klaget på de høye billettprisene og viste frem et banner med teksten "the cost of greed equals empty seats".

Kampen, som ble spilt i Köln, kom etter et sjokkerende 2-0-tap forrige torsdag, noe som gjorde fansen rasende og gjorde det vanskelig for Tyskland å kvalifisere seg til VM. Å slå Nord-Irland var en plikt, og til slutt viste Tyskland sin overlegenhet, men ikke uten å lide, og fansen buet da kampen sto 1-1 til pause.

Julian Nagelsmann, Tysklands hovedtrener, som var svært kritisk til spillerne forrige torsdag, sa at han fikk "mye innsikt i dag" til tross for at han hadde "mange steg å ta" etter å ha prøvd en annen startellever, selv om det var innbytter Nadiem Amiri som bidro mest til et bedre Tyskland i andre omgang, som ble avsluttet med et fantastisk mål av Liverpool-spilleren Florian Wirtz.

"Jeg forstår fansen, for de forventer noe annerledes. Jeg tror en billett koster ganske mye, og de ønsker å se en annen type fotball. Jeg kan forstå det", sier Nagelsmann. "På den annen side kan jeg også si at slike fløyter ikke hjelper deg så mye i pausen,", la han til, via DW.

Seieren plasserer Tyskland på tredjeplass i gruppen, likt med Nord-Irland med samme målsnitt, 0, mens Slovakia fortsatt leder gruppen etter å ha vunnet de to første kampene. De neste landskampene finner sted 10.-13. oktober.