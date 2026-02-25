Tyskland søker tettere økonomiske bånd med Kina

HQ

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sa at Tyskland ønsker å utdype det økonomiske samarbeidet med Kina og samtidig sikre rettferdig konkurranse og åpen kommunikasjon, da han møtte Kinas statsminister Li Qiang ved starten av et besøk i Beijing med mål om å gjenopprette båndene.

Merz erkjente "spesifikke bekymringer" i forholdet, ettersom tyske bedrifter sliter med økende konkurranse og en økende ubalanse i handelen. Kina var Tysklands største handelspartner i fjor, men presset øker i Berlin for et mer balansert partnerskap.

Merz:

Vi har veldig spesifikke bekymringer når det gjelder samarbeidet vårt, som vi ønsker å forbedre og gjøre mer rettferdig.

Li Qiang:

Kina og Tyskland, som to av verdens største økonomier og store land med stor innflytelse, bør styrke vår tillit til samarbeidet, i fellesskap verne om multilateralisme og frihandel, og arbeide for å bygge et mer rettferdig og rettferdig globalt styringssystem.

Deretter sa Merz på X:

Et rettferdig og pålitelig partnerskap på like fot: Dette tilbudet vil jeg ta med meg til Kina. Der vil jeg utveksle synspunkter om de store mulighetene som vårt samarbeid åpner for - i en konstruktiv dialog, særlig om spørsmål knyttet til vårt økonomiske forhold.

Det ligger omtrent 7500 kilometer mellom Berlin og Beijing. En avstand som vi har vært glade for å kunne bygge bro over i mange år. Det er svært viktig for meg å opprettholde og utdype våre diplomatiske og økonomiske forbindelser. For at det skal lykkes, trenger vi åpne kommunikasjonskanaler.