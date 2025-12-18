Tyskland, Spania og de nordiske landene i konflikt med Frankrike om handelsavtalen med Mercosur

HQ

Torsdag oppfordret Tyskland og Spania EUs ledere til å gå videre med den lenge forsinkede frihandelsavtalen med Mercosur, og kolliderte med Frankrike, som sier at avtalen ennå ikke er akseptabel.

Avtalen med Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay (fremforhandlet over 25 år) vil bli EUs største handelsavtale målt i tollkutt. Tilhengerne, deriblant Tyskland, Spania og de nordiske landene, hevder at den vil hjelpe europeiske eksportører som er rammet av USAs tollsatser, og redusere avhengigheten av Kina ved å sikre tilgang til viktige råvarer.

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sa at EU må handle nå for å forbli troverdig i den globale handelen, mens Spanias statsminister Pedro Sánchez kalte avtalen avgjørende for å styrke Europas geopolitiske og økonomiske tyngde.

Frankrike er fortsatt sterkt imot. President Emmanuel Macron sier at avtalen mangler tilstrekkelige garantier for europeiske bønder, og advarer mot import som er produsert i henhold til standarder som er forbudt i EU. Polen, Ungarn, Italia og andre deler lignende bekymringer.