Tyskland styrker sitt engasjement for Ukrainas forsvar med en 10-punktsplan

Tyskland vil styrke sin støtte til Ukrainas forsvar gjennom felles industrisamarbeid, dypere markedsintegrasjon og mulige føderale investeringsgarantier i henhold til en ny tipunktsplan som ble presentert mandag under president Volodymyr Zelenskijs besøk i Berlin.

Initiativet, som ble kunngjort samtidig som europeiske ledere søker å demonstrere fortsatt støtte til Kiev, kommer samtidig som USAs president Donald Trump presser på for å få fart på den diplomatiske innsatsen for å få slutt på den nesten fire år lange krigen som ble utløst av Russlands invasjon av Ukraina.

"En sterk ukrainsk forsvarsindustri er avgjørende for forsvaret mot Russlands angrepskrig og er et viktig element i sikkerhetsgarantiene for å avskrekke fremtidig russisk aggresjon", heter det i et dokument som ble delt under Zelenskijs besøk.

Tyskland og Ukraina vil utvide samarbeidet om forsvarsrelatert forskning, innkjøp og joint ventures, og Berlin vil undersøke bruken av føderale investeringsgarantier for å støtte ukrainske forsvarsbedrifter. Tyskland er Ukrainas største europeiske militære støttespiller.

Planen legger også opp til felles innkjøp av ukrainskprodusert forsvarsutstyr for å bidra til å beskytte NATOs luftrom innenfor European Sky Shield Initiative, med fokus på avskjæringsdroner.

I henhold til avtalen skal de to forsvarsdepartementene holde regelmessige konsultasjoner på høyt nivå, og det skal opprettes et kontaktkontor for Ukrainas forsvarsindustri (Ukrainas Freedom House) i Berlin for å styrke de industrielle båndene.

Tyskland vil også øke tilstedeværelsen av militærattachéer i Kiev og trappe opp ekspertutvekslingen mellom de to landene.

Planen inkluderer tiltak for å forhindre korrupsjon, noe som anerkjenner bekymringene blant vestlige partnere etter Ukrainas største korrupsjonsskandale siden krigsutbruddet, som førte til at to ministre og Zelenskijs stabssjef måtte gå av.