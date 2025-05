Tyskland tar sikte på å bygge Europas sterkeste konvensjonelle hær

HQ

Siste nytt om Tyskland . Den tyske forbundskansleren Friedrich Merz har kunngjort planer om å forvandle Bundeswehr til den sterkeste konvensjonelle styrken i Europa, og lovet rikelig med midler og et nytt frivillig militært program, sa han i sin første regjeringserklæring.

Dette er et uttrykk for Tysklands ønske om å øke den militære beredskapen i en tid med økende bekymring for Russland. Merz understreket viktigheten av styrke som avskrekkende middel og lovet fortsatt støtte til Ukraina uten å involvere seg direkte i konflikten.