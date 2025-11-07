Tyskland utplasserer hurtigresponsgrupper for å håndtere dronetrusler i hele Europa

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at det tyske militæret har begynt å danne hurtigresponsenheter for å motvirke den økende trusselen fra droner over hele Europa, og har sendt spesialister til Belgia etter en økning i droneaktiviteten nær militære installasjoner og flyplasser.

Ifølge Reuters sier generalløytnant Alexander Sollfrank, sjef for Tysklands fellesoperative kommando, at de nye antidroneteamene blir satt opp for å håndtere "akutte trusler" og kan settes inn raskt på tvers av landegrensene.

Anti-drone-enheter utvider operasjoner i utlandet

Et forhåndsteam med personell fra det tyske luftforsvaret har allerede ankommet Belgia for å koordinere et midlertidig oppdrag med fokus på å oppdage og avskjære droner, opplyser forsvarsdepartementet i Berlin. Hovedenheten vil snart følge etter.

Dette kommer samtidig som Belgia og andre europeiske nasjoner rapporterer om hyppige droneobservasjoner som har forstyrret flytrafikken, inkludert midlertidige stengninger av flyplasser i Sverige og Belgia denne uken. Noen tjenestemenn har knyttet hendelsene til russisk hybridkrigføring, selv om Moskva har benektet at de er involvert.

Sollfrank sa at de nye teamene bruker sensorer og avskjæringsenheter som er i stand til å oppdage, ta kontroll over eller nøytralisere fiendtlige droner. Noen systemer kan fange droner med nett eller ramme dem i luften for å uskadeliggjøre dem på en trygg måte.