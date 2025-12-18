Tyskland utvider Arrow 3-missilskjoldet med en avtale med Israel verdt 3,1 milliarder dollar

HQ

Tyskland vil styrke sitt luft- og missilforsvar dramatisk ved å utvide sin Arrow 3-avtale med Israel med ytterligere 3,1 milliarder dollar, noe som bringer den totale verdien av programmet opp i rundt 6,5 milliarder dollar, har israelske forsvarsmyndigheter bekreftet.

Den nye avtalen bygger på en banebrytende avtale som ble undertegnet for to år siden, der Berlin gikk med på å kjøpe Arrow 3 avskjæringsraketter og bæreraketter for rundt 3,5 milliarder dollar. Den utvidede pakken vil øke produksjonstakten betydelig, slik at Tyskland kan ta i bruk flere avskjærings- og utskytningssystemer raskere etter hvert som sikkerhetsfrykten i Europa øker.

Arrow 3-systemet er designet for å avskjære langtrekkende ballistiske missiler i verdensrommet, og tilbyr et beskyttelseslag langt utenfor atmosfæren. Systemet har allerede bevist sitt potensial i kamp, da det avskjærte et Houthi-missil i 2023 og spilte en sentral rolle i Israels forsvar under fjorårets korte krig mot Iran.

En del av en mye større forsvarssatsing:

Tyskland mottok sitt første Arrow 3-system tidligere denne måneden, noe som markerer første gang den avanserte forsvarsplattformen har blitt overført til et annet land med uavhengig operativ kontroll. Det forventes at flere systemer vil bli levert og utplassert i løpet av de kommende månedene.

Utvidelsen kommer samtidig som Berlin øker sine militære utgifter på grunn av økende bekymring for Russland. Tyske tjenestemenn har gjentatte ganger advart om at Moskva kan forberede seg på en konfrontasjon med NATO i løpet av de neste årene, og avtalen kommer etter nye beskyldninger om at Russland har utført et cyberangrep på tyske flykontrollsystemer.

Arrow 3-programmet er en del av en mye bredere forsvarssatsing. Tysklands parlament godkjente nye forsvarsprosjekter til en verdi av nesten 50 milliarder euro (59 milliarder dollar) bare denne uken, og de totale forsvarsforpliktelsene i år har nådd 83 milliarder euro (98 milliarder dollar).

Arrow 3 er utviklet av Israel og USA i fellesskap og produsert av Israel Aerospace Industries, og representerer Israels største forsvarseksport noensinne, og et av Tysklands mest betydningsfulle våpenkjøp siden Russlands invasjon av Ukraina i 2022.