Tyskland vedtar ny vernepliktslov for å øke antallet soldater: Fra 180 000 til 260 000 innen 2035

Tysklands parlament har vedtatt en kontroversiell vernepliktslov som skal øke antallet soldater og oppfylle NATO-forpliktelsene i en tid med økt bekymring for Russland.

Reformen skaper et dualt system der en bedre betalt frivillig tjeneste er ment å tiltrekke seg rekrutter, mens behovsbasert verneplikt kan aktiveres hvis antallet ikke strekker til.

Lovgiverne vil fortsatt måtte godkjenne en eventuell overgang til plikttjeneste, som kan omfatte tilfeldig utvelgelse hvis flere kvalifiserer seg enn det som kreves.

Som svar på Russlands trussel

Regjeringen har som mål å øke Bundeswehr til 260 000 aktive soldater innen 2035, opp fra rundt 183 000 i dag, og å øke reservene til minst 200 000.

Menn født etter 1. januar 2008 vil gjennomgå en medisinsk evaluering når kapasiteten tillater det. Både menn og kvinner vil bli bedt om å erklære seg villige til å tjenestegjøre, men bare menn må svare.

Berlins tiltak er i tråd med en bredere europeisk trend, der land som Frankrike, Italia og Belgia utvider den frivillige tjenesten, og de nordiske landene styrker verneplikten som svar på trusselen fra Russland.