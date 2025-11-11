Tyskland vil bruke 26,5 milliarder euro på soldatutstyr og pansrede kjøretøy

HQ

Tyskland forbereder en investering på 26,5 milliarder euro for å utstyre sine tropper med nye klær, personlig utstyr og pansrede hjulkjøretøy i løpet av det neste tiåret, ifølge et dokument fra finansdepartementet (via Reuters).

Ifølge Reuters vil nesten 19 milliarder euro gå til FASER-programmet, som oppdaterer bekledning og utstyr ettersom regjeringen har som mål å utvide Bundeswehr til rundt 460 000 soldater innen midten av 2030-tallet, opp fra rundt 280 000 i dag.

Ytterligere 7,5 milliarder euro er planlagt frem til 2037 til nye pansrede hjulkjøretøyer, som trolig vil involvere 3000 til 5000 Boxer-enheter produsert av Rheinmetall og KNDS i fellesskap, ifølge parlamentskilder som Reuters siterer i samme artikkel.

Planene kommer samtidig som Tyskland akselererer forsvarsanskaffelsene etter at forbundskansler Friedrich Merz fikk støtte til å unnta militærutgifter fra gjeldsgrensene. De totale forsvarsutgiftene for 2026, inkludert spesialfond, forventes å nå 117,2 milliarder euro.