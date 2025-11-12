Tyskland vil gjøre den største investeringen i kvinnefotball noensinne

HQ

Tyskland vil gjøre en av sine største investeringer i kvinnefotball noensinne. Det tyske fotballforbundet (DFB) kunngjorde i forrige måned at de vil skyte inn 100 millioner euro neste år, fordi "kvinne-Bundesligaen må profesjonaliseres raskt", sa DFB-president Bernd Neuendorf (via DW).

Det vil være den største enkeltinvesteringen for å profesjonalisere den tyske kvinneligaen, og det har blitt sett på som en prioritet fordi den nasjonale kvinneligaen, til tross for de mange suksessene til det tyske kvinnelandslaget (vinner av to verdensmesterskap og åtte europamesterskap, og nylig kvalifisert til Nations League final four), ikke har holdt tritt med den engelske og den spanske kvinneligaen i fotball.

Denne investeringen kommer parallelt med en reform av organiseringen og markedsføringen av Frauen-Bundesligaen, med etableringen av en ny enhet i form av et joint venture mellom DFBs kommersielle avdeling og en nyopprettet sammenslutning av Bundesliga-klubbene for kvinner.

Til tross for den siste tidens økning i tilskuertall og TV-seertall for kvinnefotballen, er gapet mellom kvinne- og herrefotballen i økonomiske og strukturelle termer fortsatt "betydelig", ifølge DFB.